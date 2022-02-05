Порошенко предпочел ЕС США и Британии

Бывший президент Украины Петр Порошенко высоко оценил роль США и Великобритании, но заявил, что для Украины важнее всего поддержка Евросоюза. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Прежде всего, я очень высоко оцениваю роль США. Именно американские спецслужбы предоставили нам первые данные об опасных передвижениях российских войск на границе в октябре. Я также благодарен Великобритании и моему другу Борису Джонсону, который был гостем здесь, в Киеве. Но самое важное для нас - это поддержка Европейского Союза», — сказал экс-президент Украины.

Он также выделил ключевую роль ФРГ в вопросе перспектив членства в ЕС для Украины и Грузии. По его словам, Германия и ее бывший канцлер Ангела Меркель были «чем-то вроде ангела-хранителя». Он напомнил, что при поддержке экс-канцлера в 2014 году было подписано соглашение об ассоциации между Украиной и ЕС.

19 января суд избрал в отношении Порошенко меру пресечения, определив ему личное обязательство являться в суд. Также его обязали сдать паспорта для выезда за границу. Следователи инкриминируют ему госизмену и участие в организации схемы по вывозу угля с Донбасса на Украину на общую сумму около 1,5 млрд гривен (4 млрд рублей). Согласно версии следователей, экс-президент Украины действовал в сговоре с российским руководством и самопровозглашенными республиками Донбасса.

Сам Порошенко отказался давать показания по делу о госизмене, назвав это «шоу в стиле Зеленского».