В Германии отреагировали на возможные санкции Запада против России

Министр экономики Германии, вице-канцлер Роберт Хабек прокомментировал вероятные санкции Запада в отношении «Северного потока--2» и заявления РФ о предполагаемом отключении от SWIFT. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на издание Funke.

По словам немецкого вице-канцлера, не имеет смысла открыто вспоминать об отдельных мерах против России.

«Нет смысла открыто разбирать отдельные санкции. В настоящее время мы находимся в опасной ситуации, и целью должна быть деэскалация. Вместе с тем правильно, что Соединенные Штаты и Европейский союз вместе говорят о том, что Россия заплатит высокую экономическую цену, если вторгнется на Украину», — обратил внимание политик.

Также Хабек подчеркнул, что если случится «агрессия» от Москвы, можно представить любые санкции, способные заставить отступить Россию.

При этом министр добавил, что до запуска «Северного потока — 2» оператору требуется выполнить условия для одобрения проекта.

До этого председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Европейский союз подготовил мощный и масштабный пакет экономических и финансовых санкций против России.