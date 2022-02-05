Олимпиада Новости Спорт Статьи
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
#Обострение ситуации вокруг Украины #Коронавирус
Олимпиада Новости Спорт Статьи
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Gazeta.Ru
На Украине приступили к подготовке военных, применяющих вооружение Британии 14:47
Черезов о бронзе в смешанной эстафете на ОИ-2022: Латыпову не хватило опыта 14:36
Драчев о смешанной эстафете на ОИ-2022: надо радоваться, что нас еще Самуэльсон... 14:31
Депутат Госдумы назвали миграционный вопрос цивилизационной проблемой 14:24
В Шереметьево поступили угрозы о минировании 14:14
США попросили Японию ввести экономические санкции против России 14:05
Женщины из делегации «Талибана»* попросили убежища в Норвегии 14:03
Захарова назвала авторов публикаций о «российском вторжении»... 13:50
Украинские военные потренировались в чернобыльской зоне отчуждения 13:49
Российская лыжница намекнула на завершение карьеры после неудачной гонки... 13:46

В Германии отреагировали на возможные санкции Запада против России

Вице-канцлер Германии Хабек: нет смысла открыто перечислять отдельные санкции против РФ

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Depositphotos

Министр экономики Германии, вице-канцлер Роберт Хабек прокомментировал вероятные санкции Запада в отношении «Северного потока--2» и заявления РФ о предполагаемом отключении от SWIFT. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на издание Funke.

По словам немецкого вице-канцлера, не имеет смысла открыто вспоминать об отдельных мерах против России.

«Нет смысла открыто разбирать отдельные санкции. В настоящее время мы находимся в опасной ситуации, и целью должна быть деэскалация. Вместе с тем правильно, что Соединенные Штаты и Европейский союз вместе говорят о том, что Россия заплатит высокую экономическую цену, если вторгнется на Украину», — обратил внимание политик.

Также Хабек подчеркнул, что если случится «агрессия» от Москвы, можно представить любые санкции, способные заставить отступить Россию.

При этом министр добавил, что до запуска «Северного потока — 2» оператору требуется выполнить условия для одобрения проекта.

До этого председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Европейский союз подготовил мощный и масштабный пакет экономических и финансовых санкций против России.

Все новости на тему:
ЕС — Россия
Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть