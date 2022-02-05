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В Госдуме считают, что поддержка принципа «одного Китая» не повлияет на отношения с Тайванем

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Greg Baker/Pool Photo via AP

Заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа в беседе с «Газетой.Ru» выразил мнение, что совместное заявление президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина в поддержку принципа «одного Китая» не приведет к изменениям отношений с Тайванем. По его словам, Россия придерживается этой политики много лет.

«Это не приведет к разрыву отношений между Россией и Тайванем. Дело в том, что мы придерживаемся определенной политики отношений с Китаем, отношений с Тайванем, и политика нисколько, ни на один шаг не менялась и не меняется на протяжении многих лет. Если Китай последовательно заявляет об «одном Китае», и мы тоже это много лет слышим, однако это никогда не давало нам повод проводить некую конфронтационную работу ни против Китая, ни против Тайваня. Поэтому у нас наши отношения не претерпят никаких, поверьте, изменений после проведения Олимпийских игр, где было заявлено о единстве «одного Китая». Заявление Си Цзиньпина, китайской стороны об «одном Китае» — это перспективные планы объединения китайского народа. Мы это помним, как происходило с Гонконгом. Постепенно, возможно, это будет. Это не означает, что кто-то провоцирует определенные действия со стороны Китая. Со стороны других стран мы это видим. И один из вопросов дипломатического бойкота Олимпиады — это как раз вот этот вопрос», — сказал он.

Ранее администрация Тайваня осудила заявление, принятое председателем КНР Си Цзиньпином и президентом России Владимиром Путиным перед церемонией открытия зимней Олимпиады в Пекине, в котором Москва выступает в поддержку принципа «одного Китая» и против независимости острова.

В заявлении также указано, что Китай принуждает другие государства, международные организации и компании «предпринимать действия вопреки их воле».

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