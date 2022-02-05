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#Обострение ситуации вокруг Украины #Коронавирус
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В США рассказали, надо ли Украине двигаться в сторону вступления в НАТО

Глава посольства США в Киеве Квин заявила, что Украине стоит «продолжать путь в НАТО»

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Global Look Press

Временная поверенная в делах Соединенных Штатов на Украине в Киеве Кристина Квин заявила, что Украина делает все возможное для вступления в НАТО и нужно продолжать работать в этом направлении. Об этом глава посольства сообщила в эфире на YouTube-канале «Свобода слова Савика Шустера».

«Я однозначно думаю, что Украина должна продолжать путь в НАТО. Когда альянс собирался поговорить, когда рассматривались предложения России, все 30 членов сказали, что они отбрасывают идею России о том, что она должна решить за Украину, и также согласились, что политику открытых дверей нужно сохранить», — объяснила Квин.

По ее словам, политика Киева должна быть продолжена и далее. Однако Украина еще не выполнила все условия, нужные для вхождения в состав Североатлантического альянса.

Как добавила Квин, сейчас украинскому государству стоит «набраться терпения».

Американский дипломат ответила утвердительно на вопрос, можно ли Украине рассчитывать на членство в альянсе.

Ранее в США заявили о намерении «удерживать Россию от опасных действий».

Также в НАТО уточняли, что Украина не вступит в альянс в ближайшее время.

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Обострение ситуации вокруг Украины
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