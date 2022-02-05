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В Британии заявили о «новой эре» после встречи Путина и Си Цзиньпина

Telegraph: встреча Путина и Си Цзиньпина начала новую эру в геополитике

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Reuters

Британская газета Daily Telegraph пишет, что совместное заявление президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина символизирует переход к принципиально новой структуре международных отношений.

Как указывает издание, встреча глав двух государств в Пекине, прошедшая в период «серьезной международной напряженности», знаменует начало «новой геополитической эры». В материале отмечается, что «отныне доминирование возглавляемого США глобального Запада более не будет рассматриваться как должное, с этим не будут мириться».

По мнению журналистов, «после десятилетних унижений» Россия и КНР «встали с колен и теперь перевернут несправедливый мировой порядок, сложившийся после холодной войны». Daily Telegraph назвала Путина в этой ситуации «непосредственным победителем».

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