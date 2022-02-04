В НАТО заявили, что альянс не помогает Украине вооружением

Замгенсека НАТО Мирча Джоанэ заявил, что в альянсе нет раскола относительно вопросов помощи Украине. Об этом она рассказал в эфире телеканала France 24.

«У нас нет раскола внутри альянса. НАТО не оказывает непосредственной военной поддержки Украине», — заявил замгенсека альянса.

По его словам, решение некоторых членом НАТО поставлять вооружение не должно разделять союзников. Джоанэ добавил, что альянс принял решение отправить на Украину команду экспертов в вопросах кибербезопасности для борьбы с российской дезинформацией.

Ранее сообщалось, что три военно-транспортных самолета НАТО совершили рейсы на Украину. Со второй половины текущего месяца тяжелые транспортные самолеты США и Британии совершили уже не менее 15 рейсов на Украину для поставок оружия и военной техники.

В частности, речь идет о тяжелых военно-транспортных самолетах британских Королевских ВВС C-17A Globemaster III, вылетавших с авиабазы Брайз Нортон в Англии. С 17 января они совершили не менее девять рейсов с оружием на Украину.

Для этих целей были задействованы четыре из всех восьми имеющихся у Британии самолетов C-17A Globemaster III, которые, по информации Лондона, доставляли Киеву переносные противотанковые управляемые ракеты NLAW.