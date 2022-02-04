Раскрыта тема переговоров Путина и Макрона в Москве

Президент Франции Эммануэль Макрон и президент России Владимир Путин 7 февраля обсудят способы деэскалации ситуации на Украине. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на Елисейский дворец.

Отмечается, что Макрон намерен использовать наработки, достигнутые в прошлом месяце в ходе переговоров по ситуации на востоке Украины. Он также планирует найти способы для демилитаризации в регионе.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил готовящуюся встречу в Москве главы государства Владимира Путина с его французским коллегой Эммануэлем Макроном.

До этого стало известно, что Макрон посетит Россию 7 февраля, а на следующий день отправится на Украину.

3 февраля Макрон провел телефонный разговор с Путиным. Главы государств обсудили вопросы, касающиеся переговоров Москвы с США и НАТО о гарантиях безопасности, а также ситуации вокруг Украины.