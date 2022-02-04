Кашмирского журналиста арестовали за «антинациональный контент»

Редактора новостного портала The Kashmir Walla Фахада Шаха взяли под стражу после допроса в полицейском участке, куда его пригласили для дачи показаний по поводу публикаций в Facebook. Об этом сообщает Комитет защиты журналистов (CPJ).

По данным организации, Шаху инкриминируют размещение в Facebook «антинационального контента», однако о какой именно публикации идет речь, не сообщается.

Перед задержанием Шах рассказал по телефону, что допрос был связал с освещением его изданием перестрелки между боевиками и правительственными войсками 30 января. Еще одни сотрудник издания, Саджад Гул, также был арестован и находится под стражей.

Координатор CPJ в Азии Стивен Батлер потребовал немедленно освободить задержанных журналистов и прекратить их преследование за освещение событий.

«Арест Фахада Шаха свидетельствует о полном пренебрежении властями Джамму и Кашмира к свободе прессы и основному праву журналистов на свободное и безопасное освещение событий», — подчеркнул Батлер.

Ранее сообщалось, что Индия начала создавать свою «интернет-армию» из волонтеров, которые должны выискивать в сети контент, призывающий к нарушению территориальной целостности Индии и массовым беспорядкам. В Кашмире считают, что главная цель «ботов» - заставить замолчать недовольных политикой властей.