Трамп заявил, что администрация Байдена разрушила страну за один год

Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что администрация США разрушила страну за один год. Об этом он сообщил в эфире подкаста Red Zone.

«Нашу страну разрушили за один год», — сказал он.

По его словам, вывод войск из Афганистана был «хаотичным». Также в числе «неудач» президента Джо Байдена Трамп перечислил рост инфляции, беспорядок на границе и ситуацию с коронавирусом в США.

«Мы были энергонезависимы, а теперь мы обращаемся к ОПЕК, к России и другим игрокам, это сложная ситуация для нашей страны», — сказал он.

Ранее бывший президент США Дональд Трамп заявил, что российский президент Владимир Путин извлекает выгоду из слабости, и при нынешнем американском лидере Джо Байдене Вашингтон потерял его уважение. Об этом политик заявил в интервью Newsmax.

По его словам, год назад российский лидер уважал США и их лидера. Также Трамп заявил о том, что Россия, «похоже, сделает шаг в отношении Украины», но при нем подобное развитие событий «было бы немыслимо».