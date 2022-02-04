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Южная Корея поставит в Египет 155-мм гаубицы Samsung К9 на $1,65 млрд

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Сергей Пивоваров/РИА «Новости»

Египет и Южная Корея подписали оборонный контракт на $1,65 млрд. Об этом сообщает агентство «Анадолу».

Соглашение предусматривает поставку в Египет южнокорейских самоходных гаубиц K9 производства Hanwha Defense, а также передачу технологий их производства.

Глава Управления программ оборонных закупок (DAPA) Южной Кореи Кан Ын Хо заявил, что производство К9 в Египте будет локализовано, а также назвал отношения двух стран «выходящими за рамки деловых отношений».

Египет станет восьмой страной, принявшей K9 на вооружение. Сейчас эта гаубица есть в армиях Турции, Польши, Индии, Норвегии, Финляндии, Эстонии и Австралии.

Самоходная гаубица К9 Thunder была разработана Samsung Techwin в 1998 году. Она стреляет снарядами калибра 155-мм на максимальную дальность до 40 км со скоростью 6-8 выстрелов в минуту, превосходя по этому показателю российскую гаубицу Мста-С.

Ранее российские и египетские десантники провели совместную высадку в рамках учений «Защитники дружбы-2021». Военнослужащие совершили практическое десантирование с высоты свыше 3500 метров и уничтожили «узел связи» незаконных вооруженных формирований.

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