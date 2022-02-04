Китаист Кашин назвал условие признания Китаем российского Крыма

Китай не признает Крым частью России, так как обеспокоен, что власти неподконтрольного ему Тайваня могут провести референдум о независимости. Об этом в разговоре с «Газетой.Ru» рассказал директор Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Василий Кашин

«Это именно то, чем намерены воспользоваться тайваньские сепаратисты для объявления независимости. Поэтому признать легитимность референдума об отсоединении территорий китайцы ни при каких обстоятельствах не могут. Вот если они когда-нибудь захватят Тайвань, — тогда уже, я думаю, никаких особых проблем по вопросу Крыма не будет», — сказал Кашин.

В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения.

Ранее сообщалось, что лидеры России и Китая Владимир Путин и Си Цзиньпин провели почти трехчасовые переговоры. Они подписали большое совместное заявление о современных международных отношениях. Руководство двух стран продемонстрировало единодушие по многим актуальным вопросам: например, в нем говорится о нежелании видеть расширение НАТО и дальнейшее размещение американских ракет в Европе и Азии.