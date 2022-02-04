Трех иранцев осудили в Дании за шпионаж в пользу Саудовской Аравии

Датский суд признал трех иранцев виновными в сборе информации в пользую Саудовской Аравии и в содействии терроризму в Иране. Об этом сообщает Al Jazeera.

По данным издания, иранцы входили в движение арабской борьбы за освобождение Ахваза (ASMLA) и передавали саудитам информацию о военных разработах Ирана.

Отмечается, что осужденным от 40 до 51 лет, им грозит до 12 лет тюремного заключения. Окончательное наказание им назначат в марте.

В 2018 году в Дании предотвратили теракт, организованный, как считает следствие, боевиками ASMLA.

Ранее премьер-министр Дании Метте Фредериксен пообещала оказать Украине военную помощь в виде поставок оружия и техники. Премьер также отметила, что правящие партии датского парламента готовы поддержать антироссийские санкции для помощи в общем сдерживании «российской агрессии» западными государствами.