Китайские СМИ показали, как Путин и Си Цзиньпин лепят пельмени

Китайское государственное телевидение показало зрителям видеоролик о дружбе России и Китая, в котором продемонстрированы встречи глав двух государств Владимира Путина и Си Цзиньпиня.

На первых кадрах показано, как российский лидер прилетел в Пекин, где его ожидает глава КНР. В дальнейшем показываются многочисленные рукопожатия политиков и то, как они совместно принимают военные парады как в китайской столице, так и российской.

В ролике также присутствуют кадры, как Путин и Си вместе пьют чай, катаются на катере, осматривают новое морское судно, присутствуют на хоккейном матче, а также вместе пекут пельмени.

Ранее президент России Владимир Путин и председатель Китая Си Цзиньпин выпустили совместное заявление по итогам встречи в Пекине.

Главы государств обратились ко всем странам с призывом укреплять диалог и взаимное благополучие, отстаивать общечеловеческие ценности, уважать права народов на самостоятельный выбор пути развития своих стран.