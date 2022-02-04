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#Обострение ситуации вокруг Украины #Коронавирус
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Стало известно отношение Зеленского к «вторжению» РФ на Украину

The Economist: Зеленский не поверил во «вторжение» России на Украину

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Leonhard Foeger/Reuters

В Вашингтоне якобы оказались недовольны президентом Украины Владимиром Зеленским из-за его позиции касательно вероятности «вторжения» России в страну. Об этом сообщает издание The Economist.

По словам источника, украинский глава верит, что угроза исходит вовсе не от России. Зеленский считает, в том числе, что угроза внутри Украины. Одновременно с этим президент просит партнеров поставлять оружие Киеву.

Президент Украины также упрекнул западных коллег за их пессимистичные прогнозы.

В издании обратили внимание, что Украина в течение 8 лет пребывает в состоянии гражданской войны. Даже при отсутствии эскалации со стороны РФ, есть ущерб в части экономики и морального состояния украинцев.

Ранее на Украине выступили против отключения России от SWIFT.

На Западе и Украине, в частности, стали звучать заявления о якобы готовящемся «вторжении» России на Украину. В свою очередь в Кремле не раз прямо опровергали какие-либо планы по нападению на Украину.

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Обострение ситуации вокруг Украины
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