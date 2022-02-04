Песков: партнерство России и Китая станет поддержкой в полемике по гарантиям безопасности

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что стратегическое партнерство Москвы и Пекина станет поддержкой в полемике, касающиеся гарантий безопасности в Европе с НАТО и Соединенными Штатами. Об этом представитель Кремля рассказал в рамках брифинга.

«Российско-китайские отношения имеют особый характер, это продвинутое стратегическое партнерство. И любые контакты в духе такого партнерства и осуществляются», — пояснил Песков.

Также пресс-секретарь президента РФ прокомментировал информацию, что глава Министерства обороны России Сергей Шойгу якобы должен был поехать в столицу КНР.

«Я не слышал, что Шойгу поедет в Пекин, об этом речи не шло», — добавил Песков.

Ранее Пекин поддержал российские предложения по гарантиям безопасности.

Также в МИД КНР заявили, что предложения России по гарантиям безопасности повышают взаимное доверие в мире. Пекин всегда выступал за взаимоуважительный диалог между странами.