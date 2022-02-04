Путин и Цзиньпин заявили, что дружба между РФ и Китаем не имеет границ

Дружба между Россией и Китаем не имеет границ, в их сотрудничестве «нет запретных зон». Об этом говорится в совместном заявлении президента РФ Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина, опубликованном на сайте Кремля.

«Дружба между двумя государствами не имеет границ, в сотрудничестве нет запретных зон, укрепление двустороннего стратегического взаимодействия не направлено против третьих стран, не подвержено влиянию изменчивой международной среды и ситуативных перемен в третьих странах», — говорится в сообщении.

В заявлении также указано, что Россия и Китай выступают за формирование между мировыми державами отношений нового типа, которые основаны на взаимном уважении, мирном сосуществовании и взаимовыгодном сотрудничестве.

«Подтверждают, что российско-китайские межгосударственные отношения нового типа превосходят военно-политические союзы времен «холодной войны», — указано в заявлении лидеров двух стран.

Встреча президента РФ Владимира Путина с председателем КНР Си Цзиньпином проходит сегодня, 4 февраля, в Пекине. В ходе переговоров лидеры двух стран обсудят ключевые вопросы двусторонней, региональной и глобальной повестки дня. Как сообщил ранее помощник российского президента Юрий Ушаков, Путин и Цзиньпин могут подписать солидный пакет документов. Также предполагается, что политики примут совместное заявление, связанное со «взглядами России и Китая на важнейшие мировые проблемы».

Вечером 4 февраля российский лидер примет участие в церемонии открытия Олимпийских игр.