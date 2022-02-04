В Кремле прокомментировали сообщения о сложностях с посадкой самолета Путина в Пекине

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков опроверг сообщения про трудности с посадкой самолета российского лидера Владимира Путина в Пекине, сообщает РИА «Новости».

«Все хорошо», — сказал представитель Кремля.

Ранее Telegram-канал «Пул №3» сообщил, что пилоты самолета, на котором президент России прибыл с визитом в Китай, столкнулись со сложностями при посадке в Пекине.

Владимир Путин прилетел в Пекин утром 4 февраля. Он проведет переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином, в ходе которых лидеры двух стран обсудят ключевые вопросы двусторонней, региональной и глобальной повестки дня. Как сообщил ранее помощник российского президента Юрий Ушаков, Путин и Цзиньпин могут подписать солидный пакет документов. Также предполагается, что политики примут совместное заявление, связанное со «взглядами России и Китая на важнейшие мировые проблемы».

Позднее российский лидер примет участие в церемонии открытия Олимпийских игр.