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#Обострение ситуации вокруг Украины #Коронавирус
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Власти Эстонии разработали план на случай военных действий на Украине

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Kenzo Tribouillard/AP

Правительство Эстонии обсудило готовность к последствиям эскалации возможных военных действий России на Украине. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу кабмина.

По словам премьер-министра Каи Каллас, прямой военной угрозы Эстонии нет, однако каждый человек и организация должны быть готовы к последствиям расширения боевых действий на Украине.

«Сосредоточение российских сил на границах Украины и агрессивное поведение в отношении безопасности всей Европы заставляет нас основательно готовиться к кризису, сопровождающему усиление военной активности», — добавила она.

Каллас считает, что Эстония должна быть готова к потоку военных беженцев, энергетическому кризису, кибератакам и другим последствиям.

«У правительства есть план по повышению готовности страны и борьбе с такими ситуациями», — заключила премьер.

Ранее президент Эстонии Алар Карис заявил, что НАТО должно усилить присутствие в Восточной Европе на фоне роста напряженности вокруг Украины.

С осени прошлого года в западных СМИ, а также на Украине заявляют, что Россия якобы готовит «крупномасштабное вторжение» на Украину. В Москве подобные утверждения неоднократно отвергали.

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Обострение ситуации вокруг Украины
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