Член Комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков считает, что американские власти, говоря, что Москва «готовит» фейковые ролики для вторжения на Украину, намерены заявить о себе. Об этом сообщает Life.

По словам сенатора, Вашингтон пытается продемонстрировать миру, что активно работает в сфере разведки. Цеков также уверен, что посольство России в Вашингтоне поступило правильно, ответив на данные надуманные обвинения и напомнив о «пробирке Пауэлла».

«Вспомним еще «Белые каски», которые активно раскручивались Соединенными Штатами. Их многочисленные постановки. В очередной раз они себя, как мне кажется, глупо выставили», — обратил внимание сенатор Совфеда.

Как добавил Цеков, США делают много аналогичных провокационных заявлений. Однако сам Вашингтон причастен к множеству войн, развернутых в разных уголках планеты, заключил сенатор.

В течение нескольких месяцев на Западе и Украине начали звучать заявления о якобы готовящемся «вторжении» России на Украину. В свою очередь в Кремле не раз прямо опровергали какие-либо планы по нападению на Украину.

Также пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки подчеркивала, что США больше не используют термин «неминуемый» в отношении возможного «вторжения».