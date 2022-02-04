Олимпиада Новости Спорт Статьи
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
#Обострение ситуации вокруг Украины #Коронавирус
Олимпиада Новости Спорт Статьи
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Gazeta.Ru
Юрист рассказал, почему вдову Градского могут лишить наследства 13:26
Вирусолог Нетесов объяснил, почему японская противопандемийная стратегия самая эффективная 13:25
Историк моды Васильев изменил свой образ из-за «троллей» 13:24
Песков: партнерство России и Китая станет поддержкой в полемике по гарантиям... 13:19
Британка провела 25 лет в поисках 5 млн деталей Lego, затонувших... 13:18
Песков рассказал о соблюдении санитарных мер во время встречи Путина... 13:17
Девушка с синдромом Дауна стала моделью, увидев рекламную кампанию Gucci 13:16
Губерниев о перепалке с украинским журналистом: абсолютная провокация 13:15
Renault подняла цены на весь модельный ряд в России во второй раз с начала... 13:12
В WhatsApp добавят новую функцию 13:11

МИД Израиля вызовет посла Украины для выговора после критики главы министерства

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Министерство Иностранных Дел Израиля

Министерство иностранных дел Израиля вызовет посла Украины Евгения Корнийчука, поскольку он ранее сравнил высказывания министра Яира Лапида с российской пропагандой, сообщает The Jerusalem Post.

Корнийчуку не понравилась цитата Лапида о том, что на востоке Украины происходит «конфликт», а не «война».

«Стыдно, что господин Лапид не заметил войны в центре Европы, которая длится уже восемь лет. К сожалению, господин министр ретранслирует риторику российской пропаганды и игнорирует сообщения от своих сильнейших союзников — США, Великобритании и Европы — о том, что в ближайшие недели, с высокой долей вероятности, на Украине может начаться крупномасштабное военное вторжение России», — сказал дипломат в Facebook.

Также Лапид отмечал, что конфликт вокруг Украины отвлекает США от венских переговоров по ядерной сделке с Ираном. Посол упомянул это в своей публикации, заметив, что в случае войны в Европе Израиль останется «один на один с иранской угрозой».

Пока нет точной даты вызова посла в МИД Израиля для объявления выговора.

Издание сообщает, что в ближайшие дни должна состояться встреча Лапида и российского коллеги Сергея Лаврова. Корнийчук призвал израильского министра провести переговоры и с украинской стороной тоже, чтобы «увидеть реальную картину вместо использования российских клише», а также обратился к властям страны с просьбой посетить Киев в знак солидарности.

Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Минские соглашения по Донбассу не могут быть выполнены на условиях России.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть