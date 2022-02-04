МИД Израиля вызовет посла Украины для выговора после критики главы министерства

Министерство иностранных дел Израиля вызовет посла Украины Евгения Корнийчука, поскольку он ранее сравнил высказывания министра Яира Лапида с российской пропагандой, сообщает The Jerusalem Post.

Корнийчуку не понравилась цитата Лапида о том, что на востоке Украины происходит «конфликт», а не «война».

«Стыдно, что господин Лапид не заметил войны в центре Европы, которая длится уже восемь лет. К сожалению, господин министр ретранслирует риторику российской пропаганды и игнорирует сообщения от своих сильнейших союзников — США, Великобритании и Европы — о том, что в ближайшие недели, с высокой долей вероятности, на Украине может начаться крупномасштабное военное вторжение России», — сказал дипломат в Facebook.

Также Лапид отмечал, что конфликт вокруг Украины отвлекает США от венских переговоров по ядерной сделке с Ираном. Посол упомянул это в своей публикации, заметив, что в случае войны в Европе Израиль останется «один на один с иранской угрозой».

Пока нет точной даты вызова посла в МИД Израиля для объявления выговора.

Издание сообщает, что в ближайшие дни должна состояться встреча Лапида и российского коллеги Сергея Лаврова. Корнийчук призвал израильского министра провести переговоры и с украинской стороной тоже, чтобы «увидеть реальную картину вместо использования российских клише», а также обратился к властям страны с просьбой посетить Киев в знак солидарности.

Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Минские соглашения по Донбассу не могут быть выполнены на условиях России.