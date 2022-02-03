В Израиле оценили вероятность перерастания ситуации вокруг Украины в вооруженный конфликт

Министр иностранных дел Израиля Яир Лапид заявил, что Израиль не считает, что в ближайшее время конфронтация между Россией и Украиной может вылиться в вооруженный конфликт. Об этом сообщает портал Axios.

«На данный момент наша оценка такая: в ближайшее время мы не увидим насильственной конфронтации. Я также не думаю, что там вот-вот начнется мировая война», — заявил глава израильского МИД.

В публикации отмечается, что в ближайшее время Лапид планирует обсудить ситуацию вокруг Украины со своим российским коллегой Сергеем Лавровым. По словам главы МИД Израиля, он находится в достаточно трудном положении, поскольку Израиль поддерживает хорошие отношения и с Россией, и с Украиной.

По словам Лапида, Израиль, как ни одна другая страна, обязан действовать с осторожностью в отношении российско-украинского кризиса.

Ранее пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков заявил, что переброска американских войск в Европу является доказательством того, что у России есть причины для беспокойства.