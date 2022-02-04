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Во Франции начнут борьбу с принудительной трансплантацией органов в Китае

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Depositphotos

Национальное собрание Франции в пятницу рассмотрит законопроект о запрете для французских клиник и фармацевтических компаний участвовать в принудительной трансплантации органов в Китае. Об этом сообщает ANI.

Французские парламентарии высказали озабоченность, что медики из Франции участвуют в подготовке китайских трансплантологов, которые затем якобы участвуют в принудительном изъятии органов у «политических заключенных», среди которых «христиане, уйгуры» и приверженцы цигун.

«Исследование, цитируемое в законопроекте, показало, что Китай проводит от 60 000 до 100 000 трансплантаций органов в год. Эти органы продаются не только богатым китайцам, но и иностранцам, которые едут в Китай для пересадки органов», — отмечает издание.

Также отмечается, что французские фармацевтические компании поставляют в Китай имунодепрессанты. Если законопроект будет принят, французским больницам и фармкомпаниям придется доказывать, что органы для трансплантации, поступившие из Китая, получены с соблюдением этических норм. Механизм предоставления доказательств не указан.

Ранее в США человеку впервые успешно пересадили сердце свиньи. Орган получил 57-летний мужчина. Операция проходила в Балтиморе и заняла восемь часов. Животное-донор подверглось генетической корректировке.

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