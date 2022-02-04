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Зеленский выразил новую позицию о месте переговоров с Россией

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Valentyn Ogirenko/Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский на брифинге по итогам встречи с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом указал, что для него «не имеет значения место» переговоров с Россией. Об этом пишет «РБК-Украина».

Накануне глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что если Зеленский хочет обсуждать нормализацию отношений с Россией, то российская сторона готова. Лавров предложил провести переговоры в Москве, Сочи или Санкт-Петербурге. Но Зеленский ответил, не зовут ли его в Сочи «покататься на лыжах», и настоял на встрече в Одессе.

«Неважно, где именно поставить точку в войне, — важно, чтобы все искренне были к этому готовы», — полагает Зеленский.

Он также поблагодарил Эрдогана за посредничество в переговорах Киева и Москвы.

Эрдоган пригласил президентов России и Украины Владимира Путина и Зеленского для обсуждения и урегулирования разногласий.

Позже пресс-секретарь Дмитрий Песков рассказал, что никакой подготовки к двусторонней встрече не идет. В четверг, 3 февраля, Эрдоган вновь подчеркнул готовность провести переговоры в Анкаре.

Президент Турции Реджеп Эрдоган встретился с украинским лидером Владимиром Зеленским. Для политиков сегодняшняя встреча стала уже третьей по счету. В этот раз турецкий лидер прилетел в Киев, чтобы предложить свои услуги в качестве посредника по урегулированию российско-украинского кризиса. Зачем ему это нужно, и готова ли Москва к посредничеству Анкары — разбиралась «Газета.Ru».

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