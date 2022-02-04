Бывший замглавы разведки НАТО пожаловался на «людей Путина» в Европе

Бывший заместитель главы разведки НАТО Ярослав Стружик в эфире польской радиостанции RMF FM подверг критике визит премьер-министра Венгрии Виктора Орбана в Москву.

По его словам, подобными действиями глава венгерского правительства «намеренно раскалывает» НАТО.

«Раньше Орбан старался в какой-то мере расколоть ЕС, а теперь он старается расколоть НАТО. Следует отреагировать хотя бы в форме заявления генерального секретаря [Йенса] Столтенберга. Официальных процедур, которые бы позволили как-то наказать Венгрию или обратить внимание, что она действует неверно, конечно, нет. В этом состоит проблема», — объяснил Стружик.

При этом он польский генерал дал положительный ответ на вопрос собеседника о том, есть ли у президента России Владимира Путина «свои люди» в Европе.

1 февраля с Москве состоялась встреча президента России Владимира Путина и премьер-министра Венгрии Виктора Орбана. Помимо двусторонних отношений, главы государств обсудили актуальную международную повестку — ситуацию вокруг Украины, санкционную политику Запада против России, а также вопрос обеспечения гарантий безопасности между Россией и США с НАТО.