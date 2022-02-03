В Госдуме предлагают вывести из-под уголовной ответственности подставных директоров фирм-однодневок

В Госдуме разработали проект поправок в Уголовный кодекс России, предусматривающий прекращение уголовного преследования подставных директоров фирм-однодневок, которые участвуют в противозаконных финансовых схемах. Об этом «Газете.Ru» рассказал один из авторов законопроекта первый зампред комитета Госдумы по науке и высшему образованию Владимир Сипягин.

«Существуют компании-однодневки, через которые выводится около 1 трлн руб. в год. Эти средства не получают бюджеты всех уровней. И как правило в таких компаниях собственниками, учредителями и директорами становятся подставные лица из так называемых неблагополучных слоев населения, которые и несут уголовное наказание. Наши поправки направлены на то, чтобы такие подставные лица могли избежать уголовной ответственности, а наказание получили организаторы мошеннических схем», — рассказал Сипягин.

Он добавил, что главное условие освобождения от уголовной ответственности таких людей — сотрудничество со следствием и отсутствие других преступлений.

«Если это лицо сообщило, помогало и участвовало в расследовании, то оно освобождается от уголовной ответственности», — пояснил Сипягин.

Кроме того, поправки предусматривают введение ответственности за участие в схемах уклонения от налогов для индивидуальных предпринимателей, через которых выводятся деньги, и для финансовых работников, подписывающих подставные платежные и налоговые документы.

Депутат добавил, что текст законопроекта сейчас направлен в Верховный суд для получения отзыва, после чего его внесут на рассмотрение Госдумы.

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