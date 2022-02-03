Путин провел переговоры с президентом Аргентины

Президент России Владимир Путин провел встречу с главой Аргентины Альберто Фернандесом, передает ТАСС.

На пресс-конференции по итогам переговоров российский лидер назвал Аргентину одним из ключевых партнеров Москвы в Латинской Америке. Как отметил Путин, обе страны «объединяют добрые, дружеские отношения, основанные на равноправии, уважении и учете интересов друг друга».

В свою очередь, Фернандес на этой же пресс-конференции указал, что разговор с российским лидером был откровенным и «очень открытым». По его словам, Аргентина находится в долгу перед РФ, так как Москва первой озаботилась поставками вакцин от коронавируса в страну. Политик также заявил, что такая помощь помогла его государству первыми получить доступ к российской вакцине от COVID-19 «Спутник V», благодаря чему удалось уменьшить воздействие пандемии на аргентинских граждан.

Встрече президентов России и Аргентины состоялась 3 февраля. В ходе встречи Фернандес заявил, что стремится к развитию сотрудничества непосредственно с Россией и избавлению своей страны от экономической зависимости от США.