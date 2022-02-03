Олимпиада Новости Спорт Статьи
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
#Обострение ситуации вокруг Украины #Коронавирус
Олимпиада Новости Спорт Статьи
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Gazeta.Ru
Турция вновь предложила провести встречу Путина и Зеленского 19:00
Вдова Табакова ответила на вопрос о повторном замужестве 18:52
Актер Джеки Чан пронес олимпийский факел по самому популярному участку Великой... 18:50
Названа дата визита Шольца в Москву 18:46
Путин рассказал, будут ли в РФ вводить новые ограничения из-за «омикрона» 18:44
В РФС прокомментировали новость о двойных премиальных за победу... 18:39
Сябитову напугали последствия коронавируса у Гузеевой 18:36
В СПЧ заявили о «дрессуре» родителями девятилетней студентки МГУ... 18:35
В России представили Mitsubishi Pajero Sport для тяжелого бездорожья 18:35
Турция и Украина подписали соглашение о зоне свободной торговли 18:33

Путин провел переговоры с президентом Аргентины

Путин назвал Аргентину одним из ключевых партнеров России в Латинской Америке

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Евгения Новоженина/РИА «Новости»

Президент России Владимир Путин провел встречу с главой Аргентины Альберто Фернандесом, передает ТАСС.

На пресс-конференции по итогам переговоров российский лидер назвал Аргентину одним из ключевых партнеров Москвы в Латинской Америке. Как отметил Путин, обе страны «объединяют добрые, дружеские отношения, основанные на равноправии, уважении и учете интересов друг друга».

В свою очередь, Фернандес на этой же пресс-конференции указал, что разговор с российским лидером был откровенным и «очень открытым». По его словам, Аргентина находится в долгу перед РФ, так как Москва первой озаботилась поставками вакцин от коронавируса в страну. Политик также заявил, что такая помощь помогла его государству первыми получить доступ к российской вакцине от COVID-19 «Спутник V», благодаря чему удалось уменьшить воздействие пандемии на аргентинских граждан.

Встрече президентов России и Аргентины состоялась 3 февраля. В ходе встречи Фернандес заявил, что стремится к развитию сотрудничества непосредственно с Россией и избавлению своей страны от экономической зависимости от США.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть