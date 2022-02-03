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В Кремле анонсировали встречу Путина с канцлером ФРГ Шольцем

Песков: встреча Путина с канцлером ФРГ Шольцем есть на повестке дня, но точных сроков нет

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Михаил Метцель/Алексей Витвицкий/РИА «Новости»

Встреча президента РФ Владимира Путина с канцлером ФРГ Олафом Шольцем есть на повестке дня. Об этом сообщил на брифинге пресс-секретарь главы России Дмитрий Песков.

При этом он отметил, что точных сроков переговоров двух лидеров пока нет.

«Наработки (по встрече с Шольцем) в работе. Как только появится ясность, мы проинформируем. Мы с вами говорили, что поездка Шольца на повестке дня. После того, как будут согласованы даты, мы проинформируем», — сказал Песков.

Накануне Шольц сообщил, что в ближайшее время у него запланирована встреча с президентом России Владимиром Путиным в Москве. По его словам, она «скоро состоится».

Ранее немецкая газета Bild писала, что глава правительства Германии якобы стремится к «новому началу» в отношениях с Москвой. По информации источников издания, Шольц собирается взять вопрос выстраивания отношений с Россией под собственный контроль.

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