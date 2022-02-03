В Кремле рассказали о возможности провести переговоры России с Европой по безопасности

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Песков: переговоры по гарантиям безопасности со странами Европы не ведутся

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Рамиль Ситдиков/РИА «Новости»

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал во время брифинга, намерена ли Москва вести переговоры со странами Европы по вопросам гарантии безопасности.

«Вы знаете, как таковые переговоры по гарантиям безопасности с [президентом Франции Эммануэлем] Макроном, [канцлером ФРГ Олафом] Шольцем не ведутся. Они велись с американцами, НАТО и ОБСЕ. Другое дело, что эта тема постоянно затрагивается в двухсторонних контактах. [Президент России Владимир] Путин дает необходимые разъяснения. Сама по себе тема саммита пятерки остается на нашей повестке дня. Но в прикладном плане каких-то результатов по определению возможных перспектив этой встречи нет», — сказал представитель Кремля.

Накануне канцлер ФРГ Шольц заявил в интервью немецкому телеканалу ZDF, что в ближайшее время у него запланирована встреча с президентом России Владимиром Путиным в Москве.

Немецкая газета Bild сообщала, что глава правительства Германии якобы стремится к «новому началу» в отношениях с Москвой. По информации источников издания, Шольц собирается взять вопрос выстраивания отношений с Россией под собственный контроль.

2 февраля президент Франции Эммануэль Макрон заявил перед неформальной встречей глав МВД стран ЕС в коммуне Туркуэн, что приоритетом страны является деэскалация ситуации на Украине.

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