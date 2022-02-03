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Чиновник из Кремля может возглавить один из российских регионов

РБК: Владимир Мазур стал основным кандидатом на пост губернатора Томской области

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Евгений Одиноков/РИА «Новости»

Заместитель начальника кремлевского управления по внутренней политике (УВП) Владимир Мазур стал кандидатом на пост губернатора Томской области, сообщает РБК со ссылкой на два источника.

По информации издания, окончательное решение пока еще не принято, однако кандидатура Мазура на пост главы российского региона является основной.

Владимиру Мазуру 55 лет. В кремлевском управлении по внутренней политике он работает с 2020 года, где курирует тему местного самоуправления. До этого он занимал пост вице-губернатора Калужской области. По информации источника РБК, после перехода Мазура в администрацию президента предполагалось, что эта должность станет для него временной, так как в дальнейшем он должен возглавить один из регионов.

Ранее РБК со ссылкой на источники, близкие к администрации президента сообщил о возможной отставке губернатора Томской области Сергея Жвачкина. По словам двух из них, вероятность ухода Жвачкина «высочайшая», но окончательное решение остается за президентом РФ Владимиром Путиным.

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