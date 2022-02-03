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#Обострение ситуации вокруг Украины #Коронавирус
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Американский сенатор рассказал, кто понесет ответственность при обострении ситуации на Украине

Сенатор Хоули заявил, что вина при эскалации ситуации на Украине будет лежать на Байдене

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Kevin Lamarque/Reuters

Сенатор-республиканец от штата Миссури Джош Хоули заявил, что если когда-то ситуация на Украине усугубится, ответственность будет лежать на президенте Соединенных Штатов Джо Байдене. Об этом сообщается в Twitter-профиле политика.

Американский сенатор ответил на критику его позиции о нецелесообразности отправки войск на Украину и ее принятия в НАТО, поступившую от представителя Белого дома Джен Псаки.

«Никакой переход на личности не скроет его [Байдена] жалкие провалы», — подчеркнул Хоули.

Также сенатор-республиканец обвинил американские власти в том, что они позволили достроить трубопровод «Северный поток – 2».

Еще, по его мнению, провал администрации 46-го президента связан с несвоевременной помощью Киеву.

Ранее в Пентагоне допустили отправку дополнительных сил США на Украину. В Европу скоро собираются перебросить почти 2 тыс. военных в качестве подкрепления в рамках 5-й статьи Североатлантического альянса (коллективный ответ в случае вооруженного нападения на одну или несколько стран).

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Обострение ситуации вокруг Украины
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