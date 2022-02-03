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Путин: Россия и Китай выступают за сохранение открытой международной торговой системы

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Алексей Никольский/РИА «Новости»

Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия и Китай выступают за сохранение открытой, транспарентной и недискриминационной многосторонней торговой системы, основанной на правилах Всемирной торговой организации. Об этом он написал в статье для китайского агентства «Синьхуа», которую опубликовали на официальном сайте Кремля.

«Созвучные позиции у нас и по вопросам международной торговли. Мы выступаем за сохранение открытой, транспарентной и недискриминационной многосторонней торговой системы, основанной на правилах Всемирной торговой организации. За перезапуск глобальных цепочек поставок. Еще в марте 2020 года Россия предложила инициативу о «зеленых коридорах» в торговле, исключающих любые санкции, политические и административные барьеры», — написал Путин.

Он отметил, что реализация этой инициативы является хорошим подспорьем для преодоления экономических последствий пандемии коронавируса.

Ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков рассказал, что Путин и председатель КНР Си Цзиньпин на переговорах в Пекине планируют обсудить диалог России и Соединенных Штатов.

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