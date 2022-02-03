Глава МИД Эстонии ответила на слова Захаровой о «недействительном» Тартуском договоре

Глава МИД Эстонии Эва-Мария Лийметс, отвечая на слова официального представителя МИД России Марии Захаровой о «недействительном» Тартуском договоре», заявила, что считает Тартуский мирный договор действующим. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на эстонское ведомство.

«Считаю важным подчеркнуть, что за 30 лет после восстановления нашей независимости мы смогли заключить договоры, которые оказались столь же дальновидными и необходимыми для обеспечения нашей национальной независимости и суверенитета, как Тартуский мирный договор, который действует и остается в силе», — сказала она.

Ранее Захарова заявила, что Тартуский мирный договор, датированный 1920 годом, «является недействительным и принадлежит истории».

Согласно Тартускому мирному договору, заключенного между РСФСР и Эстонией 2 февраля 1920 года, Ивангород и часть Печорского района принадлежали балтийской республике. После ее вхождения в состав СССР в 1940 году указанные территории отошли РСФСР.

Ранее президент Эстонии Алар Карис заявил, что НАТО должна усилить присутствие в Восточной Европе на фоне роста напряженности вокруг Украины.