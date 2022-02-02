Шольц анонсировал встречу с Путиным в Москве

Канцлер ФРГ Шольц заявил, что в ближайшее время у него запланирована встреча с президентом России Владимиром Путиным в Москве, рассказал он в интервью немецкому телеканалу ZDF.

По словам Шольца, она «скоро состоится».

Как уточнил канцлер, в настоящее время представители Евросоюза делают все возможное для того, чтобы не произошло военного противостояния.

Ранее немецкая газета Bild сообщала, что глава правительства Германии якобы стремится к «новому началу» в отношениях с Москвой. По информации источников издания, Шольц собирается взять вопрос выстраивания отношений с Россией под собственный контроль.

Позднее сам Шольц подчеркнул, что Германия готова защитить Украину от российской агрессии. При этом он указал, что ФРГ поддерживает диалог с Россией в различных международных форматах.