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Шольц анонсировал встречу с Путиным в Москве

Шольц: встреча с Путиным в Москве пройдет в ближайшее время

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Михаил Метцель/Алексей Витвицкий/РИА «Новости»

Канцлер ФРГ Шольц заявил, что в ближайшее время у него запланирована встреча с президентом России Владимиром Путиным в Москве, рассказал он в интервью немецкому телеканалу ZDF.

По словам Шольца, она «скоро состоится».

Как уточнил канцлер, в настоящее время представители Евросоюза делают все возможное для того, чтобы не произошло военного противостояния.

Ранее немецкая газета Bild сообщала, что глава правительства Германии якобы стремится к «новому началу» в отношениях с Москвой. По информации источников издания, Шольц собирается взять вопрос выстраивания отношений с Россией под собственный контроль.

Позднее сам Шольц подчеркнул, что Германия готова защитить Украину от российской агрессии. При этом он указал, что ФРГ поддерживает диалог с Россией в различных международных форматах.

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Обострение ситуации вокруг Украины
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