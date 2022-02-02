Путин примет решение, стоит ли продолжать диалог с США

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Посол РФ Антонов: Путин изучит ответ США по гарантиям безопасности и примет решение о диалоге с США

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Даша Зайцева/«Газета.Ru»

Посол России в США Анатолий Антонов заявил, что после межведомственного анализа документов, переданных США и НАТО, о гарантиях безопасности президент России Владимир Путин примет решение о целесообразности диалога с американской стороной. Об этом посол сообщил в интервью Newsweek.

По словам Антонова, Москва «не в восторге» от ответа американской стороны, так как Вашингтон предложил сосредоточиться на важных, но в основном второстепенных вопросах.

Антонов отметил, что «из-за пристрастия американских коллег к расплывчатым формулировкам и их стремления провести переговоры о гарантиях безопасности за закрытыми дверями» у общественности сложилось неверное представление о том, на какой стадии находится процесс. Посол также подчеркнул, что «главная проблема заключается в том, что страны НАТО укрепляют свою безопасность за счет ослабления России» и Москва не согласна с таким подходом.

26 января МИД России получил письменный ответ от США и НАТО на предложения по гарантиям безопасности. Как прокомментировал послания Владимир Путин, США проигнорировали принципиальные пункты предложений России, в частности в вопросе недопущения укрепления чьей бы то ни было безопасности за счет безопасности других государств.

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