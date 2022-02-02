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Путин обсудил с Джонсоном Украину и гарантии безопасности

Путин заявил Джонсону о неготовности НАТО к адекватной реакции на озабоченности РФ

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РИА «Новости»/Reuters

Президент России Владимир Путин провел переговоры с британским премьер-министром Борисом Джонсоном, в ходе которых стороны обсудили украинский кризис и гарантии госбезопасности, сообщает пресс-служба Кремля.

«Проведен достаточно подробный обмен мнениями в контексте внутриукраинского кризиса и ситуации по обеспечению долгосрочных юридически зафиксированных гарантий безопасности Российской Федерации», — говорится в сообщении.

В ходе разговора Владимир Путин изложил принципиальные подходы по данным вопросам, в частности обратив внимание на «хронический саботаж Киевом Минских договоренностей».

Президент также указал на неготовность НАТО адекватно реагировать на обоснованные российские озабоченности, прикрываясь при этом ссылками на так называемую политику «открытых дверей» альянса, которая противоречит основополагающему принципу неделимости безопасности.

Переговоры Путина и Джонсона должны были состояться 31 января, однако их перенесли из-за того, что глава британского правительства выступал в парламенте с докладом о вечеринках в его резиденции в разгар пандемии COVID-19.

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