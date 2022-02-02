В МИДе заявили, что переброска ВС США в Европу усиливает военную напряженность

Заместитель главы МИД РФ Александр Грушко заявил, что переброска сил ВС США в Европу только усиливает военную напряженность, цитирует «Интерфакс».

Он подчеркнул, что никем не оправданные, деструктивные шаги США также сужают поле для политических решений.

Между тем киевским властям эти шаги американской стороны «только на радость», ведь таким образом «можно и дальше безнаказанно саботировать Минские договоренности», отметил дипломат.

29 января президент США Джо Байден заявил, что войска США в ближайшее время будут переброшены в Восточную Европу и страны НАТО.

Как позднее сообщил пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби заявил, что Пентагон пока не располагает никакими объявлениями касательно переброски американских военнослужащих в Европу из-за ситуации вокруг Украины, но США «ведут тесные консультации» с рядом стран. Он пообещал, что если решение о переброске американских военнослужащих в итоге будет принято, то Пентагон будет «настолько прозрачен, насколько это возможно».