Помощник Путина рассказал детали визита президента в Пекин

Помощник российского президента Юрий Ушаков раскрыл некоторые детали визита президента России Владимира Путина в Пекин и его встречи с председателем КНР Си Цзиньпином, передает РИА «Новости».

Он рассказал, что во время поездки президента будут сопровождать министр иностранных дел Сергей Лавров, министр энергетики Николай Шульгинов, вице-премьер Дмитрий Чернышенко, глава «Роснефти» Игорь Сечин. По его словам, российская делегация была бы более представительной, однако коррективы внесли ограничения из-за коронавируса.

4 февраля лидеры примут совместное заявление о международных отношениях, вступающих в новую эпоху, и о глобальном устойчивом развитии, отметил помощник президента России.

«В этом совместном заявлении будут отражены общие взгляды России и Китая на важнейшие мировые проблемы, включая и вопросы безопасности», — рассказал он.

По информации дипломата, после переговоров Путин и Си Цзиньпин пообщаются в формате тет-а-тет, а вечером президент России примет участие в церемонии открытия зимних Олимпийских игр.

Олимпийские игры — 2022 пройдут с 4 по 20 февраля в китайской столице. Всего будет разыграно 109 комплектов медалей, Россию представят 212 спортсменов в 15 дисциплинах.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, что Путин не планирует новых двусторонних встреч во время визита в Пекин.