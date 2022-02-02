Депутат Швыткин назвал ответ НАТО и США «никчемным»

Ответы США и НАТО на предложения России по гарантиям безопасности «никчемны», сказал «Газете.Ru» зампредседателя комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин.



Он обратил внимание, что США проигнорировали три ключевых вопроса, поставленных российской стороной: непродвижение НАТО на восток, неразмещение ударных комплексов вблизи границ РФ и возвращение к положениям основополагающего акта Россия — НАТО 1997 года.



«К сожалению, эти требования не реализованы со стороны США. Я считаю, что эти ответы в данном случае никчемные, не устраивающие нашу страну, это попытка вильнуть хвостиком со стороны США», — отметил депутат.



По словам парламентария, дальнейшие действия уже будут определяться в рамках переговорных процессов, от которых Россия не уходит. Диалог ведется между главами внешнеполитических ведомств РФ и США Сергеем Лавровым и Энтони Блинкеном, эта тема может обсуждаться и на Олимпиаде в Пекине, куда поедет президент России Владимир Путин.



«Но нам важен конечный результат, а самое важное — юридически закрепленные ответы. В любом случае я ставлю под сомнение информацию испанского издания и располагаю теми данными, которые озвучивал президент России», — констатировал Юрий Швыткин.



Ранее испанская газета El Pais сообщила, что в ее распоряжении оказался полный текст конфиденциального ответа США и НАТО на предложения России по гарантиям безопасности. Его подлинность подтвердил дипломатический источник РИА «Новости» в Вене.



США и НАТО передали России свои письменные ответы на предложенные Москвой гарантии безопасности 26 января. В заявлениях они обозначили свои принципы в переговорах с РФ.