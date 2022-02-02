Посольство Черногории получило ноту России о запрете въезда госсекретарю МИД Миляничу

В посольство Черногории в РФ в Москве направили ноту от российской стороны о запрете на въезд в страну государственному секретарю МИД Черногории Зорану Миляничу, уведомление получено. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на дипмиссию.

«Посольство Черногории в России получило ноту от российской стороны и проинформировало компетентные органы Черногории об этом», — пояснили в дипломатической миссии.

Какого-либо ответа со стороны Черногории пока не было.

«Данная мера является ответом на предпринятый в октябре 2021 года черногорскими властями недружественный шаг — предоставление политического убежища гражданину России Тельману Исмаилову...» — заявили в пресс-службе Министерства иностранных дел (МИД) России.

До этого предпринимателя объявляли по линии Интерпола в международный розыск за совершение особо тяжких преступлений.

Осенью в России завели еще одно уголовное дело в отношении бизнесмена Исмаилова.

Также Генпрокуратура России направляла в Черногорию прошение об отмене убежища Исмаилову.