В Кремле прокомментировали ответ Путина по гарантиям безопасности

Президент РФ Владимир Путин со сдержанным оптимизмом говорил о возможности решения проблемы гарантий безопасности. Об этом на брифинге с журналистами заявил пресс-секретарь лидера страны Дмитрий Песков.

«Он [Владимир Путин] со сдержанным оптимизмом и надеждой я бы сказал так, говорил он возможности решения проблемы гарантии безопасности, в том числе и путем диплом переговоров», — сказал представитель Кремля, комментируя ответ президента на предложения Вашингтона по безопасности.

Накануне Владимир Путин впервые публично прокомментировал ответ США на российские предложения по гарантиям безопасности. «Российские озабоченности оказались проигнорированы. Мы не увидели адекватного учета трех наших ключевых требований», — сказал российский лидер. Сюда относятся, во-первых, нерасширение НАТО на восток, во-вторых – отказ от размещения ударных вооружений у границ России, и в-третьих – возврат военной инфраструктуры НАТО в Европе к состоянию 1997 года. По словам Путина, Россию «кинули» после развала СССР, нарушив обещание не расширяться на восток.

26 января США и НАТО передали России свои письменные ответы на предложенные Москвой гарантии безопасности. В заявлениях они обозначили свои принципы в переговорах с Москвой.