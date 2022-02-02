FT рассказала, как наказать Россию в случае нападения на Украину

США и их европейские союзники подготовили «самый агрессивный пакет экономических и финансовых санкций», который должен ударить лично по президенту России Владимиру Путину, если он одобрит вторжение на Украину, пишет издание Financial Times.

В статье также указаны четыре основные направления санкционного давления.

Во-первых, Запад планирует ввести санкции против так называемых российских олигархов, которые, по версии FT, хранят внушительную часть своих активов именно в западных странах.

«Учитывая, сколько российских олигархов имеют активы и другие финансовые интересы в Великобритании, поддержка со стороны Лондона имеет решающее значение для усилий США по санкционному давлению», — пишет издание.

Помимо этого, США и ЕС также хотят нанести удар «в самое сердце российской банковской системы» и «вырезать» Москву из международной финансовой системы, пишет FT.

«США и их союзники обсуждают вопрос об отключении России от международной платежной сети SWIFT, что еще больше усложнит взаимодействие российских банков с Западом», — говорится в материале.

Западные страны также рассматривают введение строгого экспортного контроля над технологиями, чтобы «нанести как можно больший ущерб промышленной базе России».

В заключение FT обращает внимание, что наиболее ощутимый удар по России будет нанесен в сфере энергетики, поскольку Москва в определенной мере зависит от экспорта источников энергии, тогда как доля российского газа в ЕС составляет примерно 40%. В случае войны с Украиной, все связи могут быть прерваны.

«США и ЕС решили, что, если Россия решит вторгнуться в Украину, они помешают введению в эксплуатацию газопровода «Северный поток — 2». Это станет серьезным ударом по Москве и может привести к серьезным экономическим последствиям в Германии», — говорится в заметке.

Ранее стало известно, что компания «Газпром» с 1 февраля начала наращивать поставки газа в Европу через Украину.