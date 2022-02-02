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Трамп считает, что власти США утратили уважение Путина из-за Байдена

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Octavio Jones/Reuters

Бывший президент США Дональд Трамп считает, что российский президент Владимир Путин извлекает выгоду из слабости, и при нынешнем американском лидере Джо Байдене Вашингтон потерял его уважение. Об этом политик заявил в интервью Newsmax.

«Мы должны проецировать силу <...> У него [Путина] нет никакого уважения к нашему руководству. Он больше не уважает нашу страну», — сказал Трамп.

По его словам, год назад российский лидер уважал США и их лидера. Также Трамп заявил о том, что Россия, «похоже, сделает шаг в отношении Украины», но при нем подобное развитие событий «было бы немыслимо».

Старший научный сотрудник консервативного аналитического центра Claremont Institute Джереми Карл написал в статье для Newsweek, что ничто не вредит авторитету Америки так сильно, как обещания властей страны защищать те страны, которые Вашингтон не стремится защищать. Он рассказал о поговорке времен Второй мировой войны, которую Джордж Шульц, бывший госсекретарь США при президенте Рональде Рейгане, любил ему рассказывать: «Никогда не целься в кого-либо из ружья, если не собираешься жать на курок».

Экс-президент США надеется, что республиканцы получат большинство в палате представителей и в сенате после промежуточных выборов, которые состоятся 8 ноября 2022 года. Он раскритиковал политику нынешнего лидера Соединенных Штатов Джо Байдена, обвинив его в коррупции, слабости и некомпетентности. Трамп также уверен, что своими действиями действующий президент создал реальный риск начала Третьей мировой войны. Подробнее читайте в материале «Газеты.Ru».

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