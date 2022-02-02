В США ответили на слова Путина об игнорировании требований о нерасширении НАТО

Постоянный представитель США при ООН Линда Томас-Гринфилд в беседе с телеканалом MCNBC оценила заявление президента РФ Владимира Путина о том, что требования российской стороны о нерасширении НАТО на восток игнорируются.

Она отметила, что слова российского лидера являются знаком того, что дискуссии между сторонами продолжаются.

«Мы были рады вчера провести заседание Совета Безопасности ООН, чтобы услышать от России, что они делают на Украине. Совет призвал их к дипломатическому пути», — сказала дипломат.

Ранее Путин, говоря об американском ответе по гарантиям безопасности, заявил, что Соединенные Штаты проигнорировали беспокойство РФ. По его словам, Вашингтон не идет навстречу Москве по трем ключевым требованиям – нерасширению НАТО, отказу от размещения вооружений у границ России и возврату альянса к статусу 1997 года. Как указал глава государства, Россию «кинули», а возможное принятие Украины в НАТО может привести к реальной войне.

МИД России опубликовал проекты договора между Россией и США о гарантиях безопасности и соглашения о мерах обеспечения безопасности РФ и государств — членов НАТО 17 декабря прошлого года. В документе, в частности, стороны обязуются ликвидировать всю имеющуюся инфраструктуру для развертывания ядерного оружия вне своей территории, проявлять сдержанность в военном планировании и не предпринимать действия, затрагивающие безопасность друг друга.

26 января США и НАТО передали России свои письменные ответы на предложенные Москвой гарантии безопасности. В заявлениях они обозначили свои принципы в переговорах с Москвой.