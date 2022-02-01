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#Обострение ситуации вокруг Украины #Коронавирус
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Путин: нарушение прав человека на Украине стало системным

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Михаил Метцель/РИА «Новости»

Президент России Владимир Путин на пресс-конференции по итогам переговоров с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном заявил, что нарушение прав человека приобрело системный характер на Украине. Об этом сообщает ТАСС.

«Естественно, обсуждался вопрос, связанный с урегулированием и украинского конфликта. (Рассматривалась) ситуация на Украине в целом, в том числе в сфере прав человека, нарушение которых приобрело там системный характер», — рассказал Путин.

Ранее Путин в ходе встречи с венгерским премьер-министром Виктором Орбаном заявил, что Венгрия покупает российский газ в пять раз дешевле рыночной цены в Европе.

Накануне глава МИД Венгрии Петр Сийярто заявил, что никто из стран Европы не сталкивался с нарушением обязательств со стороны «Газпрома». Он объяснил, что обвинения в недостаточных поставках газа, звучащие от ряда европейских политиков в адрес России, связаны с коммерческой стороной. По словам Сийярто, с российской компанией «сложно» договориться, но впоследствии все взятые на себя обязательства «Газпром» выполняет.

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