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Лукашенко попросил у Беглова «кусочек» блокадного хлеба

Александр Лукашенко назвал Петербург «нашим белорусским» и попросил блокадного хлеба

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с губернатором Санкт-Петербурга Александром Бегловым вспомнил об исторических связях республики и города. Видео встречи политиков опубликовано в Telegram-канале «Пул первого».

«Я всегда преклоняюсь перед ленинградцами. Когда разруха была полная (после Второй мировой войны — «Газета.Ru»), а Беларусь вообще стерли с лица земли... Бедные, обездоленные, еле живые — блокада ведь была — ленинградцы приехали к нам, от ученых до строителей. [Они] восстанавливали, прежде всего, Минск и Беларусь. Поэтому для меня Питер, я его часто Ленинград называю, — это наше, это белорусское», — сказал он.

Кроме того, Беглов привез для экспозиции «Символы блокадного Ленинграда» блокадный хлеб, передает Telegram-канал Sputnik Беларусь.

«И мне кусочек, я домой отнесу, детям покажу», — попросил в ответ Лукашенко.

Ранее президент Белоруссии заявил, что важно сохранить память об исторических событиях из-за попыток перечеркнуть подвиг советского народа в Великой Отечественной войне.

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