ЮАР отменила карантин для больных ковидом без симптомов

Правительство ЮАР приняло решение об отмене карантина для людей, которые заразились коронавирусом, но не имеют симптомов болезни. Об этом сообщает AlJazeera.

Согласно новым правилам, граждане страны с положительным результатом ПЦР-теста, но не имеющие выраженных симптомов коронавируса, больше не должны соблюдать самоизоляцию. Тем же, кто имеет симптомы, должны оставаться дома теперь не 10, а 7 дней. Самоизоляция также отменена для контактировавших с зараженными.

Обоснованием таких поправок стало существенно выросшая в ЮАР доля людей с иммунитетом к COVID-19, которая, по разным оценкам, составляет от 60% до 80%

Кроме того, власти страны приняли решение возобновить обучение в школах, где не нужно будет соблюдать правило социальной дистанции.

Ранее «Газета.Ru» сообщала, что в Великобритании отменили большинство антикоронавирусных мер, введенных в стране из-за распространения «омикрон»-штамма. Правительство, в частности, больше не будет требовать обязательного ношения масок в закрытых помещениях и общественном транспорте.