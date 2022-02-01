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ЮАР отменила карантин для больных ковидом без симптомов

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Nardus Engelbrecht/AP

Правительство ЮАР приняло решение об отмене карантина для людей, которые заразились коронавирусом, но не имеют симптомов болезни. Об этом сообщает AlJazeera.

Согласно новым правилам, граждане страны с положительным результатом ПЦР-теста, но не имеющие выраженных симптомов коронавируса, больше не должны соблюдать самоизоляцию. Тем же, кто имеет симптомы, должны оставаться дома теперь не 10, а 7 дней. Самоизоляция также отменена для контактировавших с зараженными.

Обоснованием таких поправок стало существенно выросшая в ЮАР доля людей с иммунитетом к COVID-19, которая, по разным оценкам, составляет от 60% до 80%

Кроме того, власти страны приняли решение возобновить обучение в школах, где не нужно будет соблюдать правило социальной дистанции.

Ранее «Газета.Ru» сообщала, что в Великобритании отменили большинство антикоронавирусных мер, введенных в стране из-за распространения «омикрон»-штамма. Правительство, в частности, больше не будет требовать обязательного ношения масок в закрытых помещениях и общественном транспорте.

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