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В парламенте Армении приняли отставку президента

Президент Армении Саркисян официально покинул пост

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Vahram Baghdasarya/Reuters

Полномочия президента Армении Армена Саркисяна во вторник, 1 февраля, официально прекращены. Об этом сообщается на сайте Национального Собрания Армении.

По информации агентства, с того момента, как глава государства подал заявление, оно не было отозвано. Само заявление Саркисян направил 23 января. Он указал на отсутствие должных полномочий, не позволяющих главе государства влиять на коренные процессы внешней и внутренней политики.

Спикер парламента Ален Симонян подписал протокол об отставке Саркисяна.

Исполняющим обязанности (и.о.) главы государства стал Симонян. В результате у депутатов есть минимум 25 и максимум 35 дней, чтобы выбрать нового президента.

Предполагается, что кандидатов на пост могут предложить и власть, и оппозиция. При этом от правящей партии может быть выдвинут Ваагн Хачатурян.

Саркисяна избрали президентом Армении 2 марта 2018 года, вступил в должность в апреле 2018 года.

Ранее вероятный кандидат на пост президента Армении Эдмон Марукян описал отношения с Россией.

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