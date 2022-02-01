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США могут согласовать санкции против России на этой неделе

Bloomberg: Сенат США может согласовать санкции против России на этой неделе

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Alex Brandon/AP

Сенат Конгресса США может согласовать пакет антироссийских санкций на случай обострения ситуации вокруг Украины на этой неделе. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на опрошенных им сенаторов.

«Мы надеемся обсудить пару последних моментов, по которым нужно достичь согласия, после чего можно будет двигаться вперед», — сказал сенатор Роберт Менендес.

Демократ Крис Мерфи заявил, что последние детали могут быть согласованы «на следующий день или около того», а республиканец Джим Риш сообщил о прогрессе в дискуссиях по санкциям между двумя партиями.

В случае российской агрессии против Украины США введут санкции в отношении президента Владимира Путина, заявил глава Белого дома Джо Байден. Таким образом, Путин может попасть в один ряд с лидерами Венесуэлы Николасом Мадуро, Сирии Башаром Асадом и Ливии Муаммаром Каддафи. В Госдуме считают, что ограничения будут направлены не против президента, а против «выбора россиян». Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

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Обострение ситуации вокруг Украины
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