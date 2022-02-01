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В России прокомментировали итоги заседания Совбеза ООН по Украине

Зампостпреда РФ при ООН назвал заседание СБ по Украине примером «мегафонной дипломатии»

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Заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский на своей странице в Twitter заявил, что заседание Совета Безопасности ООН по Украине, созванное по инициативе США, стало классическим примером «мегафонной дипломатии».

«Как мы и предполагали, это был не более чем пиар-ход, классический пример «дипломатии мегафона». Никаких фактов, одни утверждения и голословные утверждения. Дипломатия США в худшем ее проявлении», — написал дипломат.

Полянский поблагодарил коллег из Китая, Индии, Габона и Кении за то, что они не поддержали созыв совета.

Обсуждение украинского кризиса инициировали США. Американский дипломат Линда Томас-Гринфилд заявила на заседании, что Россия угрожает военными действиями в случае невыполнения требований, не уточнив о каких угрозах и требованиях идет речь.

Большинство постпредов при Совбезе ООН поддержали Вашингтон в намерении обсудить «на открытой площадке» ситуацию вокруг Украины. Против этой инициативы выступили Россия и Китай. Москва считает, что это очередное нагнетание паники, а поведение США можно расценить как «призыв к войне».

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя ушел с заседания Совета Безопасности, на котором обсуждалась напряженность вокруг Украины, чтобы встретиться с генеральным секретарем организации Антониу Гутеррешем.

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