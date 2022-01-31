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В США назвали ключевой момент в диалоге с Россией

Госдеп: рассмотрение ответа США Путиным — ключевой момент переговоров

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Сергей Гунеев/РИА «Новости»

В Государственном департаменте США заявили, ключевой момент переговоров Вашингтона и Москвы по предложенным ей гарантиям безопасности в Европе — рассмотрение американского ответа президентом России Владимиром Путиным. Об этом сообщает ТАСС.

Ранее заместитель госсекретаря Соединенных штатов Виктория Нуланд заявила в эфире телеканала CBS, что внешнеполитическое ведомство, которое она представляет, не поддерживает сенатора Роберта Менендеса, предложившего ввести антироссийские санкции, разработанные на случай вторжения на Украину до гипотетической агрессии.

В том же интервью она отметила заинтересованность Москвы в диалоге с Вашингтоном и анонсировала разговор главы Госдепа Энтони Блинкена с российским министром иностранных дел Сергеем Лавровым.

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Отношения России и США
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